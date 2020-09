Disinstallate subito queste app infettate dal malware Joker (Di martedì 8 settembre 2020) Joker è tra i malware più pericolosi e persistenti che abbia mai invaso il mondo Android, tanto che perfino Google sta incontrando nelle difficoltà nel tenergli testa. Il virus è stato scoperto all’inizio dell’anno, tornando poi a colpire ancora altre applicazioni, riuscendo di volta in volta a bypassare le tecnologie di protezione del Play Store. Come riportato da ‘phonearena.com‘, sono sei le applicazioni in cui Joker è stato ravvisato, purtroppo tutte presenti nel marketplace del colosso di Mountain View, per un totale di 200 mila installazioni (mica poche). Il virus sembrerebbe riuscire ad insinuarsi anche in applicazioni all’apparenza innocue, che offrono funzionalità di facile presa. Le applicazioni più recentemente infettate dal ... Leggi su optimagazine

