Cristiano Ronaldo in tripla cifra con la maglia del Portogallo, per lui 100° gol (Di martedì 8 settembre 2020) Cristiano Ronaldo entra nella storia del Portogallo, ancora una volta. Per l’asse bianconero il gol di oggi segnato nel primo tempo contro la Svezia in Nations League è il suo centesimo. Un gol particolare, storico. Con questa marcatura sale in terza cifra e si mette alle spalle di Ali Daei (-9), iraniano che ha segnato il maggior numero di gol con la maglia di una Nazionale. 𝔽𝔼ℤ-𝕊𝔼 ℍ𝕀𝕊𝕋Óℝ𝕀𝔸! Cristiano Ronaldo chega à centena de golos com as cores da Seleção! E não quer ficar por aqui… #VamosTodos #VamosComTudo ℍ𝕀𝕊𝕋𝕆ℝ𝕐 𝕄𝔸𝔻𝔼! ... Leggi su alfredopedulla

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo = 100 gol con il Portogallo! ?? Congratulazioni, Ronaldo! ?????? #NationsLeague - Sid_Seixeiro : International Goals: Cristiano Ronaldo - 100 Lionel Messi - 70 - gameandmusicfan : RT @ESPNFC: International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 https://t.co… - HarlemGetsMoney : RT @ESPNFC: International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 https://t.co… -