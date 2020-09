Covivio acquista portafoglio 8 Hotel (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Covivio, attraverso la controllata Covivio Hotels detenuta al 43,3%, ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio comprendente 8 Hotel situati a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest per 573 milioni di euro (248 milioni di euro di quota Gruppo), di cui 86 milioni di euro di investimenti. Questo portafoglio riguarda strutture di lusso in posizioni privilegiate ed include diversi Hotel emblematici come Palazzo Naiadi a Roma, il Carlo IV a Praga, il Plaza a Nizza e il NY Palace a Budapest. Gli Hotel saranno gestiti dal Gruppo NH Hotel, tramite un contratto di locazione a lungo termine, con canone variabile minimo garantito, generando un rendimento minimo del 4,7%. L’accordo ha una durata ... Leggi su quifinanza

