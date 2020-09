Coppa Italia, lo scempio del tabellone: un altro ‘miracolo’ della Lega A (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCos’è il genio? Per una risposta rivolgersi agli addetti della Lega Serie A. Non paghi degli effetti dati dall’incomprensibile presentazione del calendario del campionato, si sono ripetuti con la Coppa Italia. Due ore di attesa per avere il tabellone completo, il tempo di una partita intera, dei supplementari e pure dei calci di rigore. Appuntamento alle ore 15, sorteggio completato alle 17. scempio. Come definirlo altrimenti? Le pecche organizzative delle nostre istituzioni calcistiche non a caso sono oggetto di beffe all’estero, dove una competizione di prestigio come la Coppa nazionale è trattata con i guanti bianchi e gode di una copertura mediatica di tutto rispetto. Qui per attendere il primo abbinamento ... Leggi su anteprima24

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, via il 23 settembre. Entreremo in gioco a partire dagli ottavi come testa di serie ??… - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - Mak_Bello : RT @forumJuventus: ?? Sorteggi Coppa Italia 2020/21 ?? Juve nella parte del tabellone con Milan e Inter ?? - Frevlerdern : RT @Atalanta_BC: ?? Soreggiato il tabellone di #CoppaItalia! ???? Coppa Italia 2020/21 draw! #GoAtalantaGo ???? -