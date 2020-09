Concorso Mibact, 500 operatori accoglienza: bandi pubblicati, come presentare la domanda (aggiornato all’8/09) (Di martedì 8 settembre 2020) Al via il Concorso Mibact. Il bando, diffuso nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 Febbraio 2020, ha autorizzato l’avviamento della selezione per 500 unità di personale non dirigenziale nella qualifica di Operatore alla Custodia, Vigilanza e accoglienza. L’opportunità si sta concretizzando: le Regioni e le Province stanno pubblicando i diversi bandi per permettere agli interessati di presentare domanda. La procedura concorsuale prevede l’inserimento dei vincitori a tempo pieno e indeterminato nella seconda area funzionale e nella fascia retributiva F1. Tutti gli interessati in possesso di una licenza media possono partecipare presentando un’istanza al Centro per l’Impiego territorialmente competente. Vediamo modalità di candidatura, ... Leggi su leggioggi

