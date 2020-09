Caso Aleksei Navalny – il leader dell’opposizione russa è uscito dal coma (Di martedì 8 settembre 2020) Proseguono le vicende del Caso Aleksei Navalny. Ieri l’ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato per avvelenamento il leader dell’opposizione russa, ha dichiarato che Navalny è uscito dal coma. Berlino chiede una risposta internazionale contro la Russia. Mosca sostiene sia tutto un complotto di Berlino. Caso Aleksei Navalny, botta e risposta Mosca e Berlino Il … Leggi su periodicodaily

salvatorelione : RT @RaiNews: #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento… - MarioRo22315926 : RT @RaiNews: #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento… - Yogaolic : RT @RaiNews: #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento… - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: #Germania, la Cancelliera Angela #Merkel 'non esclude' conseguenze sul gasdotto Nord Stream 2 dopo il caso dell'avvelenamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Aleksei Aleksei Navalny è uscito dal coma; Berlino minaccia sanzioni alla Russia L'Eco Vicentino Caso Aleksei Navalny – il leader dell’opposizione russa è uscito dal coma

Il 20 agosto, l’oppositore del presidente russo, Aleksei Navalny, si era sentito male durante il volo Tomsk-Mosca, dopo aver bevuto un tè all’aeroporto internazionale siberiano di Tomsk. A seguito di ...

Aleksei Navalny è uscito dal coma; Berlino minaccia sanzioni alla Russia

Aleksei Navalny è uscito dal coma farmacologico e le sue condizioni di salute sono migliorate: lo ha reso noto l’ospedale berlinese della Charitè, dove l’oppositore russo è ricoverato. Secondo i dotto ...

Il 20 agosto, l’oppositore del presidente russo, Aleksei Navalny, si era sentito male durante il volo Tomsk-Mosca, dopo aver bevuto un tè all’aeroporto internazionale siberiano di Tomsk. A seguito di ...Aleksei Navalny è uscito dal coma farmacologico e le sue condizioni di salute sono migliorate: lo ha reso noto l’ospedale berlinese della Charitè, dove l’oppositore russo è ricoverato. Secondo i dotto ...