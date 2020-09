Cambio stagione in arrivo: come depurare e rimineralizzare il corpo con cetrioli e uva (Di martedì 8 settembre 2020) Capelli, pelle ma non solo, anche reidratazione e depurazione con cetrioli e uva. Benvenuti a settembre. Mese di transizione tra estate e autunno che ci regala ancora prodotti tipicamente estivi e qualche primizia autunnale. Al rientro dalle vacanze, dopo lo stress dovuto al caldo estivo, all’acqua salata del mare e in vista del consueto riCambio stagionale è il momento di iniziare a pensare al benessere di pelle, capelli e unghie che meritano di ricevere le giuste attenzioni. “Un’alimentazione ricca di frutta e verdura aiuta a rimineralizzare l’organismo depurandolo al contempo – ricorda la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina – Le vitamine A e C, in particolare, rinforzano la pelle e riparano i danni di sole e mare. È ... Leggi su meteoweb.eu

Cambio stagione in arrivo: come depurare e rimineralizzare il corpo con cetrioli e uva

E' morto Pasquale Casillo, fu presidente dell'Avellino Calcio: la sua storia

E’ morto Paquale Casillo, aveva 71 anni e da tempo le sue condizioni di salute non erano buone. Era stato patron dell’Avellino, tra il 2000 e il 2004 gestendo la società dapprima attraverso propri rap ...

Calciomercato Inter, scenario clamoroso in difesa | Ritorno inaspettato!

Oltre al centrocampo, anche la retroguardia dell’Inter potrebbe essere rimaneggiata sul mercato: clamoroso ritorno paventato dalla Spagna. Squadra che vince non si cambia, questo vecchio adagio non ve ...

