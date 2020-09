Bassetti sugli asintomatici: ‘Difficile capire quanta carica virale hanno’ (Di martedì 8 settembre 2020) Matteo Bassetti lancia l’allarme sulle persone asintomatiche positive al coronavirus. Ospite di Quarta Repubblica, talk show di Rete 4 andato in onda lunedì 7 settembre, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova non si sottrae alle domande del conduttore Nicola Porro. Ed è proprio sul tema della necessità di effettuare più tamponi per scoprire gli asintomatici che Bassetti sorprende tutti. “Difficile capire quanta carica virale hanno”, ammette senza esitazioni. Matteo Bassetti ospite di Quarta Repubblica Dopo aver intervistato lungamente Matteo Renzi, il conduttore di Quarta Repubblica introduce il tema dei verbali del Comitato tecnico scientifico ... Leggi su newspad

