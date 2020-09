Balotelli, un rischio troppo grande per… il Besiktas: “Troppi punti interrogativi” (Di martedì 8 settembre 2020) Dove giocherà la prossima stagione Mario Balotelli? Una domanda a cui, al momento, neppure lui e il suo agente Mino Raiola saprebbero rispondere. Accostato ad alcuni club in tutto il mondo, Super Mario non trova squadra e, addirittura, viene pubblicamente rifiutato... Succede al Besiktas dove l'allenatore Sergen Yalcin ha ribadito un concetto già più volte espresso.Balotelli: un rischio troppo grandecaption id="attachment 869879" align="alignnone" width="779" Balotelli (getty images)/captionL'allenatore del Besiktas nel corso dell'ultima conferenza stampa ha escluso ancora una volta l'arrivo di Mario Balotelli. Il club turco è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e ha valutato anche il nome ... Leggi su itasportpress

