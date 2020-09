Anna Tatangelo, sotto il vestito nulla: look aggressive e gambe in bella vista (Di martedì 8 settembre 2020) Anna Tatangelo tramortisce i suoi fan con un look ‘aggressive’. La bella cantante di Sora non passa di certo inosservata: sensualità ai picchi estremi Fonte foto: FacebookDa quando si è lasciata con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è radicalmente cambiata. A partire dalla musica, ora la svolta hip-hop latina è assodata con la sua ultima hit “Guapo”. Cambiamenti anche nel look, il capello biondo platino ha subito conquistato i fan. Non solo, anche il suo vestiario è diverso, più maturo e sensuale. Dopo essersi esibita sul palco dell’Arena di Verona e aver incantato con la sua voce e la proverbiale bellezza, la cantante ha stupito tutti con un post, apparso sul ... Leggi su chenews

radiocalabriafm : Anna Tatangelo - Gocce di cristallo - AlessioLale : RT @maniconio: Anna Tatangelo per il Superbowl 2021 - MIRASLAVAWOLF : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) - radiosiciliarse : Anna Tatangelo - cosa ne sai - Morpheus286 : GUAPO in SICILIANO (Anna Tatangelo feat. Geolier) -