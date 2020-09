Al referendum c'è in palio la democrazia (Di martedì 8 settembre 2020) Questa ossessione di demolire a picconate la nostra Costituzione che pervade da un po’ gli animi di molti miei colleghi non la comprendo e non la condivido. Non temo il manganello social che da 20 anni si abbatte su chi dissente dal pensiero unico imposto dal movimento anti-casta.Temo di più l’ennesima riforma scriteriata della Costituzione, che taglia in maniera drastica la rappresentanza, penalizzando le regioni più piccole, senza essere inserita in un quadro più ampio di riforme, a cominciare da quella elettorale.Abbiamo già visto, per esempio, i disastri prodotti dalla riforma dell’Articolo 5, che come unica conseguenza ha avuto la nascita di un conflitto permanente tra Stato e Regioni.Un altro scempio della democrazia è stata la riforma della norma sulla prescrizione e lo stop dopo la ... Leggi su huffingtonpost

