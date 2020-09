Addio a Pasquale Casillo, il Presidente del “Foggia dei miracoli” (Di martedì 8 settembre 2020) A 72, si è spento, dopo una lunga malattia, Pasquale Casillo, soprannominato il “Re del grano”, ma per gli appassionati di calcio, il Presidente di quel “Foggia dei miracoli”, capace di raggiungere una storica promozione in Serie A facendo divertire tutti con il suo calcio spumeggiante. Imprenditore assai noto negli anni’90 nel campo dei cereali, Casillo sale alla ribalta del calcio italiano acquistando il Foggia dall’allora proprietario Nello Ioce. In tre anni conducd la squadra dalla serie C alla Serie A con Zeman in panchina e giocatori del calibro di Baiano, Rambaudi e Signori. Dopo l’esperienza dauna, diventa proprietario di Salernitana, Bologna e Avellino, dove trnta di ricostruire una squadra importante richiamando Zeman. Nell’estate del 2010 il ... Leggi su sport.periodicodaily

