Uomini e Donne Trono Over | anticipazioni oggi 7 settembre | Gemma contro Sirius

oggi è il giorno. Uomini e Donne torna in Tv dal 7 settembre. E porta con sé la solita carica di emozioni e scontri. Diverse novità in arrivo, la prima: lo studio è stato ampliato per permettere di rispettare le norme anti-contagio, anche perché la sala sarà più affollata che mai. Il motivo? La distinzione accantonata tra Trono Over e Trono Classico. Da oggi, infatti, saranno tutti insieme. Cavalcando il solco tracciato sul finire della passata edizione, quando Giovanna Abate presenziò nel corso delle puntate dedicata e dame e cavalieri. Anche quest'anno tronisti e corteggiatori condivideranno lo studio con i protagonisti del Trono Over, rendendo necessario

