Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: il lifting di Gemma e la lite con Nicola (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Lunedì 7 settembre 2020 tornerà nuovamente in onda Uomini e Donne. In queste settimane sono state effettuate tre registrazioni dalle quali sono trapelate anche delle interessanti anticipazioni. L’orario di messa in onda è sempre lo stesso: 14.45 su Canale 5, a cambiare completamente, invece, è lo studio. A causa del Covid, infatti, la produzione ha deciso di mixare trono classico e over modificando le sedute. Andiamo a vedere cosa vedremo lunedì. puntata del 7 settembre: il lifting di Gemma Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne del 7 settembre rivelano che i membri del trono over saranno disposti ai lati, mentre il pubblico sarà seduto alle spalle dei tronisti. Questi ultimi, corteggiatori ... Leggi su kontrokultura

elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - GiovanniToti : Notte di allerta in #Liguria ma in Protezione Civile, dove sto monitorando la situazione, mi hanno fatto spegnere l… - danieleviotti : Distruggere il patriarcato passo a passo. L’arrotino che passa sotto casa mia non dice più “donne è arrivato l’arro… - _1nina3_ : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… - Midget_F : RT @isaylumos: Una pagina instagram ha chiesto alle donne cosa farebbero se per 24h non ci fossero uomini sul pianeta. Vi riporto tutto (fa… -