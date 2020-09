Una pezza di Lundini, la comicità dell'assurdo ha una nuova stella (Di martedì 8 settembre 2020) Promette benissimo Una pezza di Lundini, la striscia di seconda serata di Rai2 condotta da Valerio Lundini nei panni del "conduttore di riserva" qualora un programma della rete dovesse saltare. Stasera è toccato a "Canta a Pietrasanta" con Alfonso Cuaron e Alessandro Greco, secondo quanto annunciato da Emanuela Fanelli a inizio trasmissione.Sono sufficienti il nome del programma saltato e dei mancati protagonisti della serata saltata (Alfonso Cuaron è un regista) per capire dove vuole andare a parare Una pezza di Lundini, ovvero nel fantastico mondo della comicità dell'assurdo, una dimensione mai sfruttata a pieno dai comici italiani, se non dal mitico Nino Frassica. pubblicato su ... Leggi su blogo

