Un Sì sofferto. L'escamotage del doppio voto in Direzione Pd per "sbiadire" il dissenso (Di lunedì 7 settembre 2020) Dai grandi temi politici alla procedura del silenzio-assenso, dal merito della Costituzione al metodo delle modalità statutarie di votazione: il Pd prova a disinnescare la mina del referendum, ma il dissenso gentilmente accompagnato fuori dalla porta della Direzione grazie alla relazione morbida se non addirittura ecumenica del segretario Nicola Zingaretti rientra subito dalla finestra. Il partito rinvia la resa dei conti al 21 settembre dopo le Regionali. Ma finisce impelagato nei bizantinismi, a discutere sulle regole dell’astensione via email più che sulle scelte politiche (già fatte). L’escamotage del doppio voto – uno sull’ordine del giorno referendario, un altro sulla linea politica – per separare i destini del Pd, del governo (e del leader) dalla ... Leggi su huffingtonpost

