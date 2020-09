Skoda Octavia - La G-Tec a metano è a listino con prezzi da 30.000 euro (Di lunedì 7 settembre 2020) La Skoda completa la gamma della quarta serie della Octavia rendendo disponibile in Italia la versione bifuel (benzina-metano) G-Tec, che sarà proposta negli allestimenti Executive e Style a partire da 30.000 euro (con carrozzeria berlina) e da 31.050 nella declinazione wagon. Ricordiamo che la Octavia è stata anche declinata per la prima volta nelle versioni mild e plug-in hybrid. 130 CV e 93 g/Km di CO2. La meccanica della Octavia a metano combina il 1.5 turbo da 130 CV e 200 Nm e il cambio automatico Dsg sette marce. Le tre bombole di gas garantiscono circa 17 kg di capienza, equivalenti ad oltre 500 km di autonomia; in più la vettura ha un serbatoio di benzina da 9 litri. Con 218 km/h di punta massima e 9,6 secondi per toccare i 100 km/h da ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Skoda, a listino la variante a #metano della nuova #Octavia: prezzo e allestimenti ----> - lalunaticadtv : @xc32tk Skoda Octavia 1.6 del 98. Un Hammer casi ?????? - PrimoPianoMolis : Termoli, non rispetta lo stop all’incrocio e travolge una Skoda Octavia della Polizia stradale… - accessoricarro1 : Skoda Octavia 1U 4x4 silenziatore - 2x76 tipo 18 - accessoricarro1 : Skoda Octavia 5E - TDI Marmitta -

Ultime Notizie dalla rete : Skoda Octavia Skoda Octavia 2020 a metano: prezzi, autonomia - Quattroruote.it Quattroruote Classifica auto più vendute in Europa a luglio: oggi con gli incentivi e i bonus quanto costano?

I costruttori si augurano che il mercato della auto si stia gradualmente stabilizzando. Nel mese di luglio, come sottolinea anche Ilsole24Ore vi è stato un leggero calo delle immatricolazioni (del 3,6 ...

Skoda Octavia, iniziano le vendite delle ibride (mild e plug-in)

La nuova Octavia (che abbiamo provato con motore turbodiesel) è arrivata nelle concessionarie ormai da qualche settimana, con motori 2.0 turbodiesel da 115 e 150 cavalli e turbobenzina da 150. Ora è i ...

I costruttori si augurano che il mercato della auto si stia gradualmente stabilizzando. Nel mese di luglio, come sottolinea anche Ilsole24Ore vi è stato un leggero calo delle immatricolazioni (del 3,6 ...La nuova Octavia (che abbiamo provato con motore turbodiesel) è arrivata nelle concessionarie ormai da qualche settimana, con motori 2.0 turbodiesel da 115 e 150 cavalli e turbobenzina da 150. Ora è i ...