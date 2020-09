Scuola, De Luca: In Campania si apre il 24 settembre, oggi la delibera. Screening sierologico obbligatorio (Di lunedì 7 settembre 2020) oggi pomeriggio la Regione Campania fisserà ufficialmente al 24 settembre l’apertura dell’anno scolastico 2020-2021. Lo ha confermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “oggi pomeriggio – ha spiegato De Luca – nella riunione di Giunta decidiamo il rinvio dell’anno scolastico al 24, accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai Comuni, dall’Anci, e da tutti i sindacati della Scuola. Abbiamo avuto incontri di recente con tutte le componenti scolastiche e nell’ultimo incontro che abbiamo avuto è stato rilevato che non vi sono tutte le condizioni per aprire il 14”. “Dal punto di vista sanitario – ha aggiunto – renderemo ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : 'Renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico'. Lo ha detto il pre… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - Luca_Fantuzzi : RT @docflipperino1: Sto chiacchierando con due colleghe appena rientrate dal colloquio con le insegnanti di #scuola dei loro figli. Sono al… - GuyTotti : RT @StefanoCaldoro: Per quale motivo le scuole paritarie sono attualmente aperte e altre invece no? Perché alcuni studenti possono andare a… - infoitinterno : De Luca indagato? E lui parla di scuola: 'Fermo tutto fino al 27 settembre' -