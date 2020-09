Roma: 3 arresti nel giro di poche ore per furto, nei guai anche due giovanissime nomadi (Di lunedì 7 settembre 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato, in due diversi interventi, tre persone con l’accusa di furto aggravato. Ecco le operazioni I Carabinieri sono intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112 presso un esercizio commerciale in viale Guglielmo Marconi dove due giovani nomadi, di 16 e 17 anni, entrambe domiciliate presso l’insediamento di via Luigi Candoni e con precedenti specifici, sono state sorprese dall’addetto alla vigilanza mentre tentavano di uscire dal negozio dopo aver occultato in uno zaino diversa merce, dopo averne forzato le placche antitaccheggio. I Carabinieri hanno bloccato le ladre ed hanno recuperato tutta la refurtiva: capi di abbigliamento per bambini e cosmetici per un valore complessivo di 370 euro. Le arrestate sono state portate presso il Centro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma: 3 arresti nel giro di poche ore per furto, nei guai anche due giovanissime nomadi - ombrysan : RT @VideoReporter7: Da qualche giorno a Roma sono aumentati esponenzialmente gli elicotteri delle FF.OO. in volo. Prove tecniche per i pros… - canaledieci : Colleferro, un ragazzo massacrato di botte mentre cercava di sedare una rissa. Quattro arresti per omicidio. - IsabellaDaragon : RT @VideoReporter7: Da qualche giorno a Roma sono aumentati esponenzialmente gli elicotteri delle FF.OO. in volo. Prove tecniche per i pros… - rosalbaaggazio : RT @tweetnewsit: #Colleferro, il ventunenne sognava di vestire la maglia della Roma e lavorava come aiuto cuoco #7settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arresti Blitz anti spaccio a Roma, 17 arresti e 10mila euro sequestrati RomaToday Colleferro, gli amici di Willy accusano: "Tutti sapevano che erano violenti, erano delle furie". Vescovo: "Siamo corresponsabili"

"Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". E' il racconto di Lorenzo, un amic ...

Colleferro, chi sono i fratelli Bianchi: i due assassini di Willy con la passione per le arti marziali e precedenti per spaccio e lesioni

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso a calci e pugni in una rissa a Colleferro, in provincia di Roma. Si chiamava Willy Monteiro Duarte ed era nato nella Capitale da una famiglia di Capo Verde. La sua ...

"Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l'ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". E' il racconto di Lorenzo, un amic ...Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso a calci e pugni in una rissa a Colleferro, in provincia di Roma. Si chiamava Willy Monteiro Duarte ed era nato nella Capitale da una famiglia di Capo Verde. La sua ...