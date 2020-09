Rita Rusic come una 20enne | Pose da diva in costume | Il video (Di lunedì 7 settembre 2020) Rita Rusic ha di recente pubblicato un video sul suo profilo Instagram e il suo fisico da modella non è passato inosservato. Il video in costume su Instagram Rita Rusic, ex gieffina, ha di recente pubblicato un nuovo video su Instagram, che la vede al mare in una giornata decisamente ventosa. Nel post l’attrice si … L'articolo Rita Rusic come una 20enne Pose da diva in costume Il video proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

r4vi30 : Tornando a cose serie, Rita Rusic dimmi che anche questa volta non ti hanno invitata così potrai finalmente aggiung… - salvatrash1 : @trashtvstellare La risata di Maria Teresa Ruta sarà gli uffi e gli ah si di Rita Rusic del GF Vip 5 - MeanGorgeous : RT @salvatrash1: Sto aspettando impaziente il 14 settembre per il ritorno del #GFVip, il cast a me piace tanto (tranne qualche nome) e sono… - BenedettaCerta : RT @salvatrash1: Sto aspettando impaziente il 14 settembre per il ritorno del #GFVip, il cast a me piace tanto (tranne qualche nome) e sono… - unbelrumore : RT @darveyfeels_: già me le vedo Matilde Brandi, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci amicone la prima settimana per poi iniziare a sca… -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Rusic Rita Rusic, vacanze bollenti: costume da capogiro e fisico scolpito a 60 anni Thesocialpost.it Grand Hotel Excelsior: ecco le location del film con Adriano Celentano

Uscito nel 1982, Grand Hotel Excelsior può vantare nel cast alcuni dei migliori attori comici italiani: ecco quali sono le location. Il 1982 è l’anno dell’uscita nelle sale cinematografiche di Grand H ...

Rita Rusic in bikini a 60 anni: lo slip è inesistente, la temperatura s'impenna

"Fine dell'estate" bollente per Rita Rusic. A 60 anni, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori oggi potente e apprezzata produttrice, si conferma "animale social" pubblicando su Instagram una serie di sel ...

Uscito nel 1982, Grand Hotel Excelsior può vantare nel cast alcuni dei migliori attori comici italiani: ecco quali sono le location. Il 1982 è l’anno dell’uscita nelle sale cinematografiche di Grand H ..."Fine dell'estate" bollente per Rita Rusic. A 60 anni, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori oggi potente e apprezzata produttrice, si conferma "animale social" pubblicando su Instagram una serie di sel ...