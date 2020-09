Repubblica: De Luca indagato per aver promosso quattro vigili in addetti allo staff (Di lunedì 7 settembre 2020) Su Repubblica Napoli il caso del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, indagato per aver promosso quattro quattro vigili in addetti allo staff della sua segreteria e per averli portati con sé da Salerno a Napoli. L’accusa è di abuso d’ufficio e truffa. I quattro vigili, di cui il quotidiano riporta i nomi (Claudio Postiglione, Gianfranco Baldi, Giuseppe Muro e Giuseppe Polverino) hanno ricevuto, per la promozione, “maggiori sicurezze e stipendio maggiorato”. Per la precisione, secondo i calcoli della Procura, la maggiorazione dello stipendio, per i quattro vigili, ... Leggi su ilnapolista

