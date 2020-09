Psg, la confessione di Leonardo: “L’idea Messi ci ha stuzzicato. Per noi era un affare possibile…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il braccio di ferro tra Lionel Messi ed il Barcellona ha tenuto col fiato sospeso i tifosi blaugrana e numerosi appassionati di calcio.Tema caldo ed epicentro dell'universo calciomercato su scala mondiale, la possibile separazione tra la pulga ed il club catalano ha catalizzato l'attenzione di operatori di mercato ed addetti ai lavori. I principali top club europei hanno a lungo accarezzato il sogno di accaparrarsi le prestazioni di colui che, insieme a Cristiano Ronaldo, viene attualmente considerato iòl calciatore più forte al mondo. Il Manchester City di Guardiola stava già pianificando l'assalto al fuoriclasse argentino, l'Inter sondava il terreno al fine di verificare se vi fossero concreti presupposti per inserirsi nella corsa all'acquisto del numero dieci dell'Argentina, il Paris Saint Germain era forse la società che maggiormente ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Psg, la confessione di #Leonardo: “L’idea #Messi ci ha stuzzicato. Per noi era un affare possibile…” - Mediagol : #Psg, la confessione di Leonardo: 'L'idea #Messi ci ha stuzzicato. Per noi era un affare possibile...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg confessione

Mediagol.it

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction in replica, serie tv, cinema e calcio per la Champions League. Per consultare le nostre guide tv quotidiane.