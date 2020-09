NBA Playoff 2020, Denver Nuggets-Los Angeles Clippers in tv: data, canale e orario gara-3 (Di martedì 8 settembre 2020) Denver Nuggets-Los Angeles Clippers, gara-3 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Nel secondo atto gli uomini di Malone hanno indirizzato la sfida con un 44-25 all’interno del primo quarto. Niente da fare per i losangelini, capaci comunque di portarsi a -5 all’inizio del quarto periodo. Altra prestazione davvero importante di Nikola Jokic, autore di 26 punti e 18 rimbalzi a cui si sono aggiunti i 27 punti di Jamal Murray. Il miglior marcatore dei Clippers è stato Paul George (22 punti, 8 rimbalzi), mentre per la prima volta in questi Playoff ha deluso Kawhi Leonard. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di martedì 8 settembre, in tv su Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface

