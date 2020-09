Nations League:Mbappè positivo a Covid,salta Francia-Croazia (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA-AFP, - ROMA, 07 SET - L''attaccante della Francia e del PSG Kylian Mbappé è risultato positivo al Covid-19. Il francese oggi si era allenato regolarmente con la nazionale in vista della sfida di ... Leggi su corrieredellosport

