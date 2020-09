Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie svela uno stunt da brividi tra le montagne (foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) Christopher McQuarrie, regista di Mission: Impossible 7, ha condiviso una nuova immagine dal set allestito da poco tra le montagne che fa venire i brividi. Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno per ripartire, come rivela il regista Christopher McQuarrie con una foto inedita, il nuovo set prevederà scene da brivido e acrobazie interessanti che Tom Cruise, nei panni della spia altamente qualificata Ethan Hunt, dovrà affrontare. Christopher McQuarrie torna alla regia del terzo capitolo della saga action, Mission: Impossible 7, che era nel bel mezzo delle riprese in Italia quando l'emergenza sanitaria ha colpito il Paese. ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie svela uno stunt da brividi tra le montagne (foto)… - toysblogit : Mission Impossible 7: nuove foto dal set svelano scene di stunt e Tom Cruise con la… - Ash71Pietro : Mission Impossible 7: nuove foto dal set svelano scene di stunt e Tom Cruise con la mascherina - c1n3s3r13s : RT @AccionCine: Christopher McQuarrie anuncia el comienzo del rodaje de Mission Impossible 7 - badtasteit : Le riprese di #MissionImpossible 7 si spostano in Norvegia, #TomCruise prova gli stunt sul set -