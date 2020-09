Messi via dal Barcellona, Tebas: “Eravamo preoccupati, un bene che sia rimasto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Fino a pochi giorni fa si stava materializzando uno scenario che sembrava impossibile: Leo Messi via da Barcellona. L'argentino aveva chiesto la cessione al club salvo poi ritornare sui suoi passi per evitare una battaglia legale.Messi VIA DA Barcellona, PARLA Tebascaption id="attachment 698067" align="alignnone" width="300" Tebas (getty images)/captionAnche LaLiga è intervenuta a sostegno del club ribadendo che per Messi non c'era altra via d'uscita che pagare i 700 milioni di clausola. Durante la presentazione della nuova stagione de LaLiga il presidente Tebas è tornato sull'argomento: "Noi ovviamente vogliamo averlo sempre qui con noi, in Spagna, perché come ho sempre detto Messi è il migliore della storia ... Leggi su itasportpress

