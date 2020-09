Mattino 5, l’annuncio inaspettato di Federica Panicucci (Di lunedì 7 settembre 2020) È stata Federica Panicucci ad annunciare le avvenute nozze di Francesco Vecchi a Mattino 5. I due colleghi sono tornati in onda su Canale 5, dopo i saluti di rito e il rispetto delle distanze di sicurezza l’annuncio: “Fai vedere l’anello, Francesco si è sposato, è convolato a giuste nozze. Per te è stata una estate da ricordare in assoluto”, ha detto la bionda conduttrice con il giornalista, quasi imbarazzato, che non ha fornito molti dettagli. “E’ stata per me una bella estate”, ha aggiunto Vecchi. Siamo in onda con #Mattino5! Siamo tornarti nel nostro studio ancora senza pubblico, ma carichi e felici di ricominciare ad informarvi ogni mattina pic.twitter.com/ubtL7d6GRR — Mattino5 (@Mattino5) September 7, ... Leggi su ilfattoquotidiano

