La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Di lunedì 7 settembre 2020) Rocco Siffredi potrebbe essere ingaggiato come giudice nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che non è ancora stato siglato alcun accordo tra le parti, ma è certo l’interessamento di Mediaset nei confronti del pornoattore, divenuto ormai un personaggio ambìto dalla televisione.Le trattative sarebbero pertanto in corso, con Siffredi che non sarebbe l’unica novità del programma, che cambierà nuovamente pelle a partire dal ruolo di comando: Paolo Ruffini, infatti, lascerà il posto ad Andrea Pucci. Confermato invece il nuovo filone della trasmissione, che ha cambiato il titolo per via della novità riguardante la ... Leggi su blogo

toysblogit : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice… - SerieTvserie : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Retroscena Blogo) - tvblogit : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Retroscena Blogo) - Mi85121752 : @_neardeath La Manente è grazie a trash italiano che ha avuto così tanta popolarità che la gente l'ha guardata/comm… - cholafebbradue : @Loretta88197243 Social network? Uomini e Donne? La pupa e il secchione? -