La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Retroscena Blogo) (Di lunedì 7 settembre 2020) Rocco Siffredi potrebbe essere ingaggiato come giudice nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che non è ancora stato siglato alcun accordo tra le parti, ma è certo l’interessamento di Mediaset nei confronti del pornoattore, divenuto ormai un personaggio ambìto dalla televisione.Le trattative sarebbero pertanto in corso, con Siffredi che non sarebbe l’unica novità del programma, che cambierà nuovamente pelle a partire dal ruolo di comando: Paolo Ruffini, infatti, lascerà il posto ad Andrea Pucci. pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 12:17. Leggi su blogo

toysblogit : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice… - SerieTvserie : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Retroscena Blogo) - tvblogit : La Pupa e il Secchione e Viceversa, contatti con Rocco Siffredi per il ruolo di giudice (Retroscena Blogo) - Mi85121752 : @_neardeath La Manente è grazie a trash italiano che ha avuto così tanta popolarità che la gente l'ha guardata/comm… - cholafebbradue : @Loretta88197243 Social network? Uomini e Donne? La pupa e il secchione? -

Ultime Notizie dalla rete : Pupa Secchione Rocco Siffredi in lizza per il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione e Viceversa TVBlog.it L'influencer milanese Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

Il 25enne meneghino pronto a entrare nella Casa il 14 settembre: "Penso che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me" ...

L'ex pupa Marina: 'La Calabria nel mio cuore. Basta pregiudizi: non siamo quello che dicono'

Tra le bellezze de La Pupa e il Secchione e Viceversa , la reggina Marina Evangelista è probabilmente la più conosciuta nel mondo dello spettacolo. Set televisivi e non solo sulle spalle... Leggi tutt ...

Il 25enne meneghino pronto a entrare nella Casa il 14 settembre: "Penso che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me" ...Tra le bellezze de La Pupa e il Secchione e Viceversa , la reggina Marina Evangelista è probabilmente la più conosciuta nel mondo dello spettacolo. Set televisivi e non solo sulle spalle... Leggi tutt ...