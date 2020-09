Juventus, con lo Stadium a porte chiuse bianconeri perdono dai 2 ai 4 milioni a partita (Di lunedì 7 settembre 2020) In Serie A le perdite saranno ingenti per i club senza il pubblico allo stadio In termini di mancati incassi al botteghino, il buco sarà enorme specie per i club di primafascia. Come scrive Tuttosport, la Juventus in base alla partita soffre mancati ricavi da abbonamento, biglietteria e da servizi aggiuntivi gare per una cifra che va dai 2 ai 4 milioni di euro a incontro. Una voce che incide per circa il 15% sui ricavi operativi.IL PIANO BOCCIATOcaption id="attachment 1016323" align="alignnone" width="1024" Juventus Allianz Stadium (getty images)/captionCome ormai noto, la Juventus aveva preparato un piano sicurezza per arrivare pronti alla partita contro la Sampdoria: dagli 8 mila ai 16 mila spettatori, arrivi scaglionati, controllo ... Leggi su itasportpress

