Hong Kong sotto shock: polizia scaraventa a terra una 12enne e la arresta | VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Almeno 289 persone sono state arrestate secondo quanto riferisce la polizia di Hong Kong durante una manifestazione pro democrazia e contro la decisione di posticipare le elezioni locali che avrebbero dovuto tenersi domenica 6 settembre. Utilizzando come motivazione l’emergenza sanitaria della pandemia da Covid-19, Carrie Lam, responsabile esecutiva filocinese dell’enclave, ha deciso di sospendere le elezioni per un anno. Centinaia di poliziotti antisommossa sono intervenuti nel distretto di Kowloon per contrastare i “flash mob” convocati online. La maggior parte degli arrestati, ha spiegato la polizia su Facebook, è accusata di “assembramento illegale”, ma in un caso l’accusa è per un reato appena introdotto dalla nuova legge ... Leggi su tpi

repubblica : Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] - LaStampa : La protagonista del film costato 200 milioni si schiera contro le proteste di Hong Kong. - Corriere : Proteste per la democrazia: 290 arresti a Hong Kong, 100 mila in piazza in Bielorussia - sabrinacertoma : RT @giadamessetti: La rassegna di @chinafiles: Hong Kong: proteste per il rinvio delle elezioni, almeno 289 gli arresti - PazzoPerDomani : RT @giadamessetti: La rassegna di @chinafiles: Hong Kong: proteste per il rinvio delle elezioni, almeno 289 gli arresti -