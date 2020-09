Grande Fratello Vip, al via la nuova edizione: tutte le sorprese nel cast (Di lunedì 7 settembre 2020) La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà il 14 settembre: nel cast del programma ci sono alcune sorprese. Tutto pronto per la partenza della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality infatti partirà il prossimo 14 settembre. Al timone troviamo Alfonso Signorini, affiancato in studio da Pupo e Antonella Elia. Il settimanale Sorrisi e Canzoni ha deciso di dedicare la copertina del suo prossimo numero al cast del programma. Molti dei concorrenti erano già noti, ma ci sono alcune sorprese davvero inaspettate. Una di queste è la presenza di una coppia “madre-figlia” nel cast: si tratta di Maria Teresa Ruta, showgirl e ... Leggi su bloglive

