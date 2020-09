Gli 80 anni di Dario Argento: maestro del brivido italiano, tra giallo e horror (Di lunedì 7 settembre 2020) Compie 80 anni Dario Argento . maestro indiscusso di stile e creatore di incubi che hanno dato paura e piacere a intere generazioni,, è stato capace di svariare dal giallo più classico all'horror ... Leggi su tgcom24.mediaset

