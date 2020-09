Giorgio Armani, la sfilata arriva (per la prima volta) in tv (Di lunedì 7 settembre 2020) La sfilata a porte chiuse dello scorso febbraio, come gesto preventivo in seguito ai primi contagi da Covid-19 in Italia, è stata solo la prima delle tante, piccole rivoluzioni di Giorgio Armani per la sua maison. Una scelta che ha rappresentato il primo passo verso una messa in discussione totalizzante sul come giocare il proprio ruolo nell’industria fashion oggi, con che ritmi e, anche, dove: il re della moda italiana infatti, durante il lockdown non solo ha convertito tutti i suoi stabilimenti per produrre camici monouso da donare al personale sanitario e sostenuto con diverse donazioni gli ospedali italiani, ma ha annunciato anche la volontà di ridurre la propria produzione, puntando su qualità e sostenibilità, e il trasferimento di Armani Privé da Parigi a Milano. Leggi su vanityfair

