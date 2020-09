Festival di Venezia 2020, Arisa: «Io che mi piaccio così come sono» (Di lunedì 7 settembre 2020) Sulle scale di Ca’ Sagredo svolazza con un abito nero di Marras come una nuvola, applaude il regista Feras Fayyad e premia la protagonista del documentario The Cave Amani Bellour a cui fa pubblicamente i complimenti. Splende Arisa al Gala Better World Forum Awards a Venezia, felice di partecipare a un evento di sensibilizzazione sull’ambiente: «Per me Dio è l’universo, la natura, lo vediamo ovunque, bisogna avere uno spirito di responsabilità maggiore. Agiamo come se avvelenassimo continuamente l’acqua sperando di non berla mai, non andremo lontano così». Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Lo scorso marzo i lividi della mascherina dopo un turno in reparto, ieri sul red carpet di Venezia. Ricordate quest… - VanityFairIt : Al Lido approda anche Emma. Ma a scatenare i flash è la scollatura di Matilde Gioli. Voto... - GassmanGassmann : Venezia 77. Gassmann porta al Festival 'Non odiare', che racconta il dilemma di un medico ebreo - Video - Rai News… - Mauro75757575 : RT @Giuditt28468367: @stanzaselvaggia Mi domando come mai la migliore alza palette d'Italia non sia stata invitata al festival di Venezia.… - ComPesaresi : RT @IvanaFavaro1: @stanzaselvaggia Lo puoi criticare su tutto, ma non sul fatto che sia andato a Venezia. Digli che il vestito gli sta male… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Venezia Venezia, Isole comprese: il giorno del siciliano Guadagnino e del sardo Mereu Sky Tg24 Courtesy of Daniela Falanga

Non nasconde la sua emozione a telefono Daniela Lourdes Falanga, donna transgender e figura di spicco del movimento Lgbti+ italiano, per il docufilm Red Shoes – Il figlio del Boss, che, ispirato alla ...

IL CASO Fortuna che si ride con Ficarra (senza Picone) e Alessandro Siani: «Se

Fortuna che si ride con Ficarra (senza Picone) e Alessandro Siani: «Se abbiamo paura del Covid? Siamo gli unici due che Alessandro Preziosi non ha abbracciato, se superi Preziosi vuol dire che sei imm ...

Non nasconde la sua emozione a telefono Daniela Lourdes Falanga, donna transgender e figura di spicco del movimento Lgbti+ italiano, per il docufilm Red Shoes – Il figlio del Boss, che, ispirato alla ...Fortuna che si ride con Ficarra (senza Picone) e Alessandro Siani: «Se abbiamo paura del Covid? Siamo gli unici due che Alessandro Preziosi non ha abbracciato, se superi Preziosi vuol dire che sei imm ...