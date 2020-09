Fase 3: Tajani-Weber, ‘fondi Ue per Patto per il futuro’ (2) (Di lunedì 7 settembre 2020) (Adnkronos) – “In questo, la sfida chiave -concludono Tajani e Weber- è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno bene i risultati positivi quando la buona politica e l’impresa hanno la meglio sulla burocrazia: la recente ricostruzione del Ponte di Genova ne è la prova concreta”. “Dobbiamo sfruttare il grande spirito di solidarietà ritrovato durante questa crisi e recuperare l’ambizione e la lungimiranza del miracolo economico del secondo dopoguerra. Non per noi stessi, ma per le generazioni future. Facciamo sì che i nostri figli e nipoti godano domani dei nostri sforzi di oggi. Ne siamo certi, l’Italia e l’Europa sono pronte”.L'articolo Fase 3: ... Leggi su calcioweb.eu

zazoomblog : Fase 3: Tajani-Weber fondi Ue per Patto per il futuro (2) - #Tajani-Weber #fondi #Patto #futuro - TV7Benevento : Fase 3: Tajani-Weber, 'fondi Ue per Patto per il futuro' (2)... - sologiuma : RT @kappaespada: #Zangrillo: siamo in una fase delicata. Tradotto: #Berlusconi sta male e si sta aggravando. Ma i giornalai italiani copi… - kappaespada : #Zangrillo: siamo in una fase delicata. Tradotto: #Berlusconi sta male e si sta aggravando. Ma i giornalai italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Tajani Fase 3: Tajani-Weber, 'fondi Ue per Patto per il futuro' (2) SassariNotizie.com Fase 3: Tajani-Weber, 'fondi Ue per Patto per il futuro' (2)

(Adnkronos) - "In questo, la sfida chiave -concludono Tajani e Weber- è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno ben ...

Tajani in città per inaugurare la nuova sede di Forza Italia

PIOMBINO «Noi non molliamo mai. Forza Italia vuole vincere in Toscana in ed in tutte le regioni dove si vota. Un abbraccio al nostro leader Silvio Berlusconi». Così il vicepresidente di Forza Italia, ...

(Adnkronos) - "In questo, la sfida chiave -concludono Tajani e Weber- è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno ben ...PIOMBINO «Noi non molliamo mai. Forza Italia vuole vincere in Toscana in ed in tutte le regioni dove si vota. Un abbraccio al nostro leader Silvio Berlusconi». Così il vicepresidente di Forza Italia, ...