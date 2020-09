Evviva il suffragio universale, però... (Di lunedì 7 settembre 2020) L'accettazione del voto per tutti non può esimere da una valutazione di come l’espressione della volontà elettorale abbia mutato d'accento e di pensiero, soprattutto in Italia, con le conseguenze che vediamo Leggi su espresso.repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Evviva suffragio Evviva il suffragio universale, però... L'Espresso