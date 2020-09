Elettra Lamborghini: addio al nubilato in Campania, nozze il 26 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) La cantante Elettra Lamborghini ha festeggiato per tre giorni insieme a una ventina di amici in una tenuta di lusso nel casertano, con gita in barca a Capri. Il 26 settembre la Lamborghini sposerà il dj Afrojack. Tre giorni di addio al nubilato all’insegna del divertimento, tra tanto rosa e glitter. È durato tanto l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini, in vista delle nozze col dj Afrojack il 26Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

