È morto Ethan Peters, lo youtuber Ethan is Supreme si è spento a 17 anni (Di lunedì 7 settembre 2020) Una giovane vita spezzata. Ethan Peters, youtuber e make up artist noto in rete con il nome di Ethan is Supreme, si è spento a soli 17 anni. A spiegare la probabile ragione del decesso è il collega Sl04n, che sui social scrive: “Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a 17 anni per un’apparente overdose da Xanax. Sebbene abbia preso alcune decisioni sbagliate in passato, nessuno merita di perdere la vita per le proprie dipendenze”. Ethan Peters aka Ethan is ... Leggi su tvzap.kataweb

TwitGinger : Ci ha lasciati il giovanissimo youtuber e beauty guru Ethan is Supreme. Aveva solo 17 anni :( - ElettroFerry : Non ci posso credere che Ethan supreme sia morto... vola in alto ???? - fanpage : È morto #EthanisSupreme, lo youtuber e makeup artist aveva solo 17 anni - blvckmvvn : Ho appena scoperto che è morto ethan i supreme... Overdose di xanax a 17 anni ???? - StraNotizie : Lutto nel mondo del web: è morto Ethan Peters, aveva 17 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Ethan "È morto, non è giusto". 17 anni e già famoso, una scena terribile. Il papà lo ha trovato così nella sua cameretta Caffeina Magazine È morto Ethan Peters, lo youtuber Ethan is Supreme aveva solo 17 anni

Ethan Peters, il famoso youtuber e make-up artist Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. Con i suoi video da oltre 5 milioni di views e una community Instagram da 500 mila follower, era divetato po ...

La nota star di Youtube Ethan Peters è deceduta per overdose

Il famoso youtuber e make-up artist Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a soli 17 anni. Sarebbe deceduto per overdose di Xanax.

Ethan Peters, il famoso youtuber e make-up artist Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. Con i suoi video da oltre 5 milioni di views e una community Instagram da 500 mila follower, era divetato po ...Il famoso youtuber e make-up artist Ethan Peters alias Ethan is Supreme è morto a soli 17 anni. Sarebbe deceduto per overdose di Xanax.