De Luca: “In Campania i test sierologici ai docenti saranno obbligatori” (Di lunedì 7 settembre 2020) A margine della presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare della riapertura delle scuole. “Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio“. Il governatore ha aggiunto: “Abbiamo approvato un piano per gli screening che consentirà di affiancare il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore. Abbiamo deciso di finanziare come Regione l’acquisto di termoscanner perché ci è parsa poco credibile l’idea del ministero ... Leggi su ilnapolista

matteosalvinimi : Primo sabato di settembre passato in Veneto: tanto affetto, tanti sorrisi e tanta voglia di confermare l'ottimo gov… - fattoquotidiano : CONTE SULLE REGIONALI “Comunque vadano il governo va avanti” [di Luca De Carolis] #FattoQuotidiano #edicola… - Corriere : Campania, indagato il governatore De Luca: «Vigili promossi a membri del suo staff in Regione» - miagmarsuren : RT @JungerMatilda: @civati Giusepp*, @Petreni_Luca non capisce che le nostre priorità sono: - l'eguaglianza di genere - la cannabis legale… - ViselliTania : RT @riktroiani: Il Governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca, secondo @repubblica, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “In Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera