Contrada Cellarulo, un rogo coinvolge una autovettura: sul posto i vigili del fuoco (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA fuoco sterpaglie e bosco in Contrada Cellarulo. Sul posto squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Coinvolta nel rogo anche un autovettura. Danni anche a Contrada La Francesca per incendio di sterpaglie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

