Come sta Berlusconi: condizioni cliniche in miglioramento (Di lunedì 7 settembre 2020) Il bollettino diramato dall’ospedale San Raffaele e firmato dal professor Alberto Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi Zangrillo spiega: “Il presidente dottor Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi”. Leggi anche: Marina Berlusconi positiva al Coronavirus L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Zanardi, le ultime news: “Sta lottando e lo sta facendo al massimo” Sport Fanpage L’opzione tedesca cambierebbe prospettiva al risiko bancario italiano

Mentre Bper ha ottenuto il via libera dalla Banca centrale europea all’acquisizione di 532 sportelli bancari da Intesa, come corollario all’Offerta pubblica di acquisto e scambio su Ubi e si appresta ...

Il Recovery fund è apprezzato dai mercati, ma crescono i dubbi su come lo utilizzeranno i governi dell'Ue

Gli investitori non discutono sull'ampiezza del fondo, ma hanno timore che le cancellerie sprechino l'occasione. Qualora le risorse fossero ben utilizzate, i titoli azionari Ue e l'euro potrebbero pri ...

