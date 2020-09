Chiara Ferragni, un hater la insulta: “Continui ad andare nei posti gratis, sei una scroccona” (Di lunedì 7 settembre 2020) Chiara Ferragni insultata da un hater: “Continui ad andare nei posti gratis, sei una scroccona” Continua la scia d’odio nei confronti di Chiara Ferragni. Questa volta l’influencer cremonese avrebbe attirato commenti negativi per via delle sue continue micro-vacanze, il più delle volte offerte da strutture alberghiere che, in cambio di pubblicità, offrono soggiorno gratuito. Non è mancato il picco d’accidia, prontamente sbandierato sotto una delle tante fotografie postate dalla Ferragni su Instagram dopo aver soggiornato con le amiche e la sorella Francesca presso l’hotel Il Sole di Ranco sul Lago Maggiore. La Ferragni, che può contare su ... Leggi su tpi

