Campania, crescono i contagi: oggi 260 su oltre 4 mila tamponi (Di lunedì 7 settembre 2020) La Regione Campania, attraverso il bollettino ordinario dell’unità di crisi, ha comunicato gli ultimi aggiornamenti relativi alla situazione coronavirus. In aumento il numero dei contagi, che ieri erano 141. Positivi del giorno: 260* (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri) tamponi del giorno: 4.353 Totale positivi: 8.128 Totale tamponi: 459.231 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 448 Guariti del giorno: 12 Totale guariti: 4.490 (di cui 4.485 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 64 da Paesi esteri e 12 da Sardegna L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

La situazione Coronavirus in Italia in base al bollettino del 7 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.108 (ieri 1.297). Sono 12 i morti, in aumento rispetto a ieri.