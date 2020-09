Calciomercato Napoli, si attende la cessione di Kalidou Koulibaly per riprovarci con Jeremie Boga (Di lunedì 7 settembre 2020) Analizzando gli sviluppi del mercato del Napoli delle ultime settimane non si può negare che ormai tutte le operazioni girano intorno alla cessione di Kalidou Koulibaly. Gli introiti che ne deriverebbero non sarebbero di certo indifferenti. Da qui a poco potrebbe arrivare una nuova offerta del Manchester City, tra i 70 e i 75 milioni di Euro, bonus compresi. Con questa cifra il Napoli potrebbe presto presentare una nuova proposta al Sassuolo per Jeremie Boga, avvicinandosi alla cifra di 40 milioni richiesta tempo fa dal club emiliano. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Oltre che l’esterno ... Leggi su calciomercato.napoli

