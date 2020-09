Birmingham: un arresto per gli accoltellamenti di ieri (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 07 SET - E' stato arrestato il sospetto responsabile degli accoltellamenti che nella notte fra sabato e domenica hanno causato la morte di un giovane e il ferimento di altre 7 persone ... Leggi su corrieredellosport

vuessegaudio : Birmingham: un arresto per gli accoltellamenti di sabato notte - GiaPettinelli : Birmingham: un arresto per gli accoltellamenti di ieri - VoceAmicaItalia : #Birmingham: un arresto per gli accoltellamenti di ieri - Ultima Ora - - iconanews : Birmingham: un arresto per gli accoltellamenti di ieri - Amaccagno66Anna : RT @guidoolimpio: Birmingham. Un arresto per gli attacchi con coltello di ieri (un morto, 7 feriti) -