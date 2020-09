Belen spiazza tutti: Spinalbese è il suo fidanzato ufficiale (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo Stefano con la nuova fiamma, Fortuna, anche Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese escono allo scoperto: nelle storie Instagram è proprio l’argentina che ufficializza la loro unione (fidanzamento?) A cena con Belen appare chiaramente il giovanotto hairstilist, Antonino Spinalbese, che viene poi “taggato” per chi avesse ancora dubbi, direttamente dall’argentina. Insomma, i due sarebbero già una coppia. Belen in strada e i fotografi “appostati” Una volta uscitiArticolo completo: Belen spiazza tutti: Spinalbese è il suo fidanzato ufficiale dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Belen Rodriguez non si nasconde più e a un mese dall'inizio dei primi rumors sul flirt con l'hairstylist Antonio Spinalbanese ha deciso di uscire allo scoperto. Per qualcuno si tratterebbe solo di un ...Un lettore del settimanale DiPiù scrive una lettera attaccando Belen Rodriguez e Maurizio Costanzo corre in sua difesa. Ecco perché Sembra che Belen Rodriguez sia l’ossessione di parecchi italiani. La ...