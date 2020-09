Antitrust: servizi cloud Google, Apple e Dropbox sotto indagine (Di lunedì 7 settembre 2020) (Teleborsa) – Google, Apple e Dropbox finiscono sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust ha infatti avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale per i servizi di cloud computing. I servizi oggetto dell’indagine sono Google Drive, icloud e il cloud di Dropbox, ciascuno interessato sia da un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali. Come si apprende da una nota diffusa dalla stessa ... Leggi su quifinanza

