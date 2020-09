Addio veicoli…per ora: la svolta di Call of Duty Warzone (Di lunedì 7 settembre 2020) Tutti conoscono Call of Duty, uno dei giochi più famosi dell’universo FPS ed Esports e non solo, ha raggiunto la sua nuova versione, la quale si chiama Warzone, arrivando ad anticipare il nuovo titolo, ovvero Cold War, ambientato appunto, durante il periodo storico che rappresenta la guerra tra U.S.A e Unione Sovietica. Warzone presenta una serie di novità, tra le quali: Essere Free to play, basandosi su una gigantesca mappa, in una maniera molto simile al Deathmatch che si può fare gratuitamente su Fortnite Una serie di nuove armi da fuoco La possibilità di usare veicoli Ed è qui che arrivano le note dolenti per questo gioco che è già riuscito ad entrare nel cuore del popolo degli FPS e degli Esports. Carri Armati, blindati, moto, tutti questi mezzi, purtroppo, ... Leggi su esports247

