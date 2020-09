Addio a Paolo Chillè, il 28enne Siciliano era Affetto da un Grave Linfoma: “Sei Stato un Eroe” (Di lunedì 7 settembre 2020) Era volato in California per prendere parte ad una nuova terapia sperimentale grazie ad una raccolta fondi, purtroppo non ce l’ha fatta. “Hai combattuto da eroe, rimarrai sempre nei nostri cuori”. Quando aveva lanciato il suo appello di aiuto si era mobilitata gran parte della comunit&aGrave; di Messina attraverso una gara di solidariet&aGrave; verso il giovane ammalato. Grazie alla raccolta fondi, il 23 ottobre 2019 era volato con la famiglia all’Oncology Center Research in California per sottoporsi ad una terapia sperimentale con la speranza che la sua situazione di salute migliorasse. Purtroppo per lui era troppo tardi, Paolo Chill&eGrave; &eGrave; morto a 28 anni, l’annuncio sulla pagina Facebook dedicata alla sua raccolta fondi: “Il nostro grande eroe ... Leggi su youreduaction

